In noaptea de miercuri spre joi, un caz revoltator a socat comuna Movila Miresii. O batrana in varsta de 81 de ani a fost sechestrata si violata in propria casa de un individ recidivist, chiar in Saptamana Patimilor. Suspectul a fost retinut, la scurt...

Info Braila, 29 Aprilie 2016