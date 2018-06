Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi şi managerul acestuia, medicul Gabriel Oprişanu, au fost nominalizaţi la două dintre cele mai importante premii care se acordă la nivel internaţional în sfera medicală, potrivit unui comunicat de presă al Institutului „Socola”. Premiile sunt acordate de Global Club of Leaders, o organizaţie care are sediul în Oxford, Marea Britanie, şi care, din 2003, premiază cele mai importante contribuţii aduse la nivel regional în domeniile sănătăţii, afacerilor, ştiinţei şi culturii.

