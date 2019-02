Barbatul de 37 de ani, din municipiul Botoşani, Costel Tapoi, tata a trei copii, se afla in stare grava in urma unui accident petrecut pe o autostrada din Germania.





Prietenii acestuia au lansat o campanie de strangere de fonduri pe facebook.



"Colegul si prietenul nostru Costel a suferit un grav accident de circulatie pe A1, in Bremen. Momentan este sub supraveghere medicala, avand multiple fracturi la piciorul drept, ficat si bazin.Cine doreste si poate sa ii fie alaturi, sa il sprijinim cat de putin in aceste clipe grele, conteaza enorm pentru... citeste mai mult

