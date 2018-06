Mai exact acesta este acuzat că în perioada decembrie 2014 - martie 2017 nu a plătit integral pensia de întreținere, având o restanță în jur de 1.000 de lei. Ca atare a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de abandon de familie, botoșăneanul fiind chemat în fața instanței de la Judecătoria Botoșani unde și-a recunoscut fapta.



Acesta a motivat că din cauza faptului că nu are studii superioare, nu își găsește un loc de muncă și nu are de unde să dea banii.



„Nu am posibilitate, lucrez pe unde apuc. Urmează să depun 500 de lei.”, a spus bărbatul



Totodată, bărbatul susține că și dacă nu a plătit pensia de întreținere, atunci când fata vine la el are grijă de... citeste mai mult

