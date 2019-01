LUMININA Astăzi, 6 ianuarie, prăznuim Botezul Domnului, cunoscut în popor sub denumirea de Boboteaz. Botezul Mântuitorului în Iordan, poartă și denumirea de “Epifanie” sau “Teofanie”, termeni care provin din limba greacă și înseamnă “aratare”, “descoperire”. De ce aratare sau descoperire? Pentru că în momentul în care Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborat în chip de porumbel și a stat peste El, iar Tatal a mărturisit: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!” (Matei 3, 17). In acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: “Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a născut, ci când S-a botezat”.... citeste mai mult

