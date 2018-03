Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, organizează campania „Descoperă Bosch Cluj”, care se adresează persoanelor ce doresc să lucreze în cadrul fabricii din Cluj, şi celor care vor să interacţioneze cu tehnologia automotive.

:

1 Shift Leader SMT 45 On the Job Trainer – 4 pozitii 2 Failure Analyzer 46 SMT Training coordinator 3 Working Student 47 Team leader – 2 pozitii 4 Process Engineer SMT 48 line setter – 4 pozitii 5 NC Programmer 49 Dispatch Supervisor 6 Process Technician 50 SAP Key User 7 NC Technician 51 Foreman 8 Working Student 52 Recruitment specialist 9 Process Engineer AOI 53 Learning and development specialist 10 Working Student... citeste mai mult