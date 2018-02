Interpelat în cadrul unei emisiuni a DC News, deputatul independent Remus Borza a vorbit despre faptul că Biserica nu plăteşte taxe şi impozite, deşi primeşte subvenţii substanţiale de la stat în calitatea sa de furnizor de servicii sociale, doar salariile personalului clerical riddicându-se la circa 550 milioane lei pe an. „Eu nu am afirmat că e rău că Biserica nu plăteşte TVA, impozit pe profit, impozit pe clădiri. Biserica are un rol important în ceea ce priveşte păstrarea identităţii naţionale. Legea asistenţei sociale îi recunoaşte BOR statutul de furnizor de servicii sociale, calitate în care primeşte subvenţii generoase de la statul... citeste mai mult