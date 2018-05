Boom pe piata jucariilor. Cadourile pentru copii duc piata de profil aproape de pragul de 1 miliard de lei

foto: stocksnap.io Jocuri și jucării cu eroii din filme, jucării eco realizate din lemn, jocuri software care transpun copiii în realitatea virtuală - pe piața românească de profil oferta devine tot mai variată, producătorii și comercianții raportand an de an rezultate financiare în creștere. 1 iunie reprezintă unul dintre cele mai importante vârfuri de vânzări de pe parcursul întregului an.

Potrivit studiului realizat de compania KeysFin, pe fondul creșterii veniturilor românilor, piața jucăriilor ar putea depăși în acest an pragul de 1 miliard de lei.

În România, oferta de jocuri și... citeste mai mult