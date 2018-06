Majoritatea caselor de pariuri au stabilit deja cotele pentru cele două jucătoare, apreciind că Simona Halep este favorită la câştigarea trofeului.

Halep are o cotă undeva la 1.5 pentru a câştiga primul Grand Slam din carieră, în vreme ce Sloane, care a triumfat anul trecut la US Open, are 2.7 pentru a reedita succesul la Roland Garros.

Simona Halep o conduce pe Sloane Stephens cu 5-2 la scorul întâlnirilor directe. citeste mai mult

