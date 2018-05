Bonurile fiscale norocoase au valoarea de 338 de lei si au fost emise pe 15 aprilie 2018 La extragerea bonurilor fiscale de duminica, au fost luate in calcul bonurile emise intre 1 si 30 aprilie 2018.

Au fost desemnata castigatoare bonurile fiscale emise in data de 15 aprilie 2018, in valoare de 338 de lei. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-urile Ministerului Finantelor Publice, pe cele ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al Loteriei Romane, timp de minim 30 de zile. Cererile de revendicare pot fi depuse din prima zi dupa efectuarea extragerii, timp... citeste mai mult