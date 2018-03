Bonurile de 969 de lei va pot face milionari Bonul sau bonurile castigatoare la extragerea de duminica a Loteriei bonurilor fiscale au valoarea de 969 de lei, dar pentru ca posesorul sa fie castigator trebuie ca bonul sa fi fost emis pe 22 februarie 2018.

Extragerea bonurilor fiscale castigatoare de duminica a luat in calcul bonurile emise intre 1 si 28 februarie 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.



Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Prima a avut loc ieri si a constat in extragerea bilelor care au determinat ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare.



Daca numarul... citeste mai mult