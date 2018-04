Bonurile de 303 lei, emise pe 1 februarie, castigatoare la Loteria de Paste Duminica aceasta, a fost organizata o extragere speciala a Loteriei bonurilor fiscale, cu prilejul Pastelui.

La Loteria bonurilor din 8 aprilie 2018, au participat bonurile fiscale emise intre 22 ianuarie si 23 martie 2018.



Fondul de premiere este de 1 milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.



Selectia castigatorilor se face in doua etape, prima constand in extragerea de duminica, 8 aprilie 2018.



In cadrul acesteia, au fost desemnte castigatoare bonurile fiscale emise pe 1 februarie 2018, avand... citeste mai mult