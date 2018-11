Boney M feat. Liz Mitchell la Sala Palatului

Fanii trupei Boney M vor avea ocazia să asculte din nou piese precum "Daddy Cool","Rasputin", "Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday" sau "Brown Girl in the Ring", într-un show live de două ore, duminică la Sala Palatului. Boney M şi Liz Mitchell, care a făcut parte din formula originală a trupei, aniversează 40 de ani de când hit-urile "By the rivers of Babylon" şi "Rasputin" au cucerit lumea. În deschiderea show-ului va concerta invitatul special al... citeste mai mult