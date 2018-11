* Turneul THIS HOUSE IS NOT FOR SALE ajunge in Bucuresti

pe 21 iulie 2019.

Dupa 7 ani de la primul lor concert in tara, in fata a peste 60.000 de fani, legendara trupa aduce turneul ultimului lor album in Piata Constitutiei din Bucuresti.

Succesul albumului "This House Is Not For Sale", care a debutat in fruntea clasamentelor din intreaga lume, a fost punctul culminant al unei perioade furtunoase in istoria trupei si reprezinta punctul de plecare pentru o noua era muzicala semnata de catre Jon Bon Jovi si colegii sai.

"BON JOVI s-a... citeste mai mult

