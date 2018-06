Apar noi cai de transmitere a HIV/SIDA la nivelul judetului Iasi • Medicii spun ca aceste tendinte sunt in crestere la nivelul Romaniei • Situatia este ingrijoratoare • Peste doua sute de medici s-au intalnit la Iasi pentru a discuta despre aceste probleme, timp de trei zile • Specialisti de renume cauta rezolvare • Drogurile si relatiile sexuale intre persoanele de acelasi sex au inceput sa fie cai de transmitere demne de luat in seama • In unele orase ale tarii situatia este din ce in ce mai ingrijoratoare... citeste mai mult

