Luis Enrique (47 de ani) e la un pas de revenirea în fotbalul de top. Fostul mijlocaş, rămas liber de contract după despărţirea de Barcelona, negociază de săptămâni bune cu Roman Abramovich, care-l consideră înlocuitorul perfect pentru Antonio Conte.

Italianul de pe Stamford Bridge are parte de un sezon de coşmar, la un an după ce a câştigat titlul de manieră impresionantă, a pierdut cu 0-3 cu Bournemouth şi 1-4 cu Watford şi are emoţii pentru prinderea unui loc în top patru, iar creditul oferit de Roman Abramovich e pe terminare. După ultima înfrângere (4-1 cu Watford, în deplasare), Conte a scăpat de demitere, în ideea că ar putea salva... citeste mai mult

