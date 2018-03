Un barbat dintr-o localitate ieseana a intrat in panica dupa ce in gradina din spatele casei a dat peste o bomba din Al Doilea Razboi Mondial. Cazul a fost semnalat miercuri dupa-amiaza, in curtea unui satean din comuna Rediu. Proprietarul terenului a...

Buna ziua Iasi, 24 August 2012