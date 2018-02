Zegrean: Ma las de fumat in spatiile publice cand legea va intra in vigoare Presedintele CCR, Augustin Zegrean, a declarat miercuri, cu privire la legea antifumat, ca orice decizie a CCR intra in vigoare in 45 de zile, precizand ca se va lasa de fumat...

9am, 27 Ianuarie 2016