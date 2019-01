Usain Bolt, cel mai rapid om din lume a spus de repetate ori că doreşte să devină fotbalist profesionist. Mare fan Manchester United, Bolt şi-a dorit să joace pe Old Trafford. A jucat, dar numai în partide demosntrative.

Apoi s-a antrenat cu Dortmund, Sundowns din Africa de Sud şi Stromsgodset din Norvegia şi La Valletta FC. În cele din urmă a semnat un contract cu Central Coast Mariners din Australia, echipă pentru care a marcat singurele goluri din “cariera” sa, într-un amical. Bolt a ajuns la concluzia ca nu are şanse in fotbal şi a anunţat că a renunţat la visul lui.

