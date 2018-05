Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj la finalul acestui sezon, unul pe care are sanse foarte mari sa il incheie cu un nou titlu de campion al Romaniei, iar locul sau pe banca tehnica a „feroviarilor” ar urma sa fie luat de Loti Boloni.

Jurnalistul Dumitru Graur a dezvaluit la postul TelekomSport ca Boloni a venit recent in Romania si, foarte probabil, a negociat cu sefii lui CFR.

„O spun in premiera. Duminica seara, cand m-am intors dintr-o deplasare de la Bruxelles, in acelasi avion, am calatorit cu Ladislau Boloni. Venea la...