"Am cunoscut bine sfârşiturile de lună dificile, când trebuie să strângi cureaua. Am fost şomer în Franţa, iar soţia mea, care are şi ea studii superioare, a lucrat ca simplă vânzătoare într-un magazin Leclerc", a povestit Ladislau Boloni pentru Sport Foot Magazine, antrenorul echipei Antwerp evocând mişcarea "vestelor galbene".

"Nu vreau să spun că eu sunt ca vestele galbene, dar cunosc puţin situaţia lor. Până să încep să dau în minge, mama şi-a crescut singură cei doi copii, fiindcă tata a murit foarte devreme. Am cunoscut nebunia comunismului în blocul de Est. Ştiu ce înseamnă să fii nevoit să fii atent. Trebuie găsite soluţii... citeste mai mult

