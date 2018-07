Doamna Livia Şovre, o cunoscută artistă artizană din Maramureş, a avut de curând o problemă gravă cu soţul ei.

Aceasta explică situaţia prin care a trecut: “Soţul meu are 75 de ani şi suferă de mai multe boli (fost miner, pensionar, bolnav de inimă, plămâni, diabet etc.). Am chemat Ambulanţa marţi, 10 iulie 2018, când era extrem de agitat şi abia mai respira, i s-a făcut rău omului. Ambulanţa l-a dus la Spitalul Judeţean DE URGENŢĂ Baia Mare, la UPU. Medicul de gardă (Radu O.) l-a ţinut 2-3 ore sub... citeste mai mult