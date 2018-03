Are 21 de ani, iar viata este necrutatoare cu el. Radu Cristi Florin a fost diagnosticat cu cancer in faza terminala. Este dependent de morfina, iar de curand a pierdut si locuinta unde statea cu chirie. Tanarul bolnav are o sotie si un copil de 1 an...

Buna ziua Iasi, 30 Ianuarie 2017