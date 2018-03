Poate crezi ca esti doar obosita, insa cercurile negre de sub ochi pot ascunde anumite boli si conditii medicale. Daca si tu ai cercuri negre si pungi sub ochi, inseamna ca organismul tau vrea sa traga un semnal de alarma.

Piele subtire - Pielea care se afla in jurul ochilor este subtire si fragila. Cercurile negre ar putea aparea pentru ca sangele este vizibil prin piele.

Deficienta de fier - Unul dintre simptome este aparitia cercurilor negre si pungilor de sub ochi. Continuarea AICI.

citeste mai mult