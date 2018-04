Vânzările de apartamente sunt pe un trend de creştere sănătoasă şi dezvoltatorii vor vinde în acest an spre 12.000 de locuinţe noi, faţă de 9.600 de apartamente anul trecut, un an în care, în pofida creşterii economice de 6,9%, vânzările de pe piaţa rezidenţială au fost în scădere, pe fondul incertitudinilor din sfera politică şi fiscală.

„În 2017, un an cu creştere economică mare, în România s-au vândut 9.600 apartamente noi, în scădere faţă de 2016, din cauza incertitudinilor din mediul politic, oamenii amânând achiziţiile până la stabilizarea situaţiei. E un tichet de amendă dat de piaţă“, a spus la ZF Live Bogdan Voica, CEO Coldwell Banker... citeste mai mult