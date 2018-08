„Suntem constrânşi de politici publice, de nesincronizarea dintre sistemul educaţional şi industrie, precum şi de dinamica ultrarapidă a angajărilor. Acum în IT se angajează încă dinainte de a ajunge la facultate.”

Sectorul IT&C, devenit vedeta economiei româneşti în ultimii ani, are potenţial să ajungă în ur­mă­torii ani să genereze 10% din PIB, în condiţiile în care ex­por­tu­rile de servicii IT au crescut constant prin in­termediul a tot mai multe companii lo­cale şi străine care şi-au deschis sedii cu mii de an­gajaţi în... citeste mai mult

