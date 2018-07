♦ Businessul suedezilor de la Enea a crescut anul trecut cu aproape 10%, la peste 48 milioane de lei.

Enea, companie suedeză specializată în furnizarea de soluţii software şi servicii IT, vrea să crească în continuare businessul local, ţinta de afaceri pentru anul în curs ajungând la aproape 57 milioane lei, plus 18% faţă de 2017. Suedezii de la Enea sunt prezenţi pe piaţa locală cu divizia de servicii IT, businessul din România fiind administrat de compania Enea Services România.

„Am crescut aproape în fiecare an de când s-a înfiinţat compania.... citeste mai mult