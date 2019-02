Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a criticat faptul că deşi construcţia unei şosele de centură a municipiului Fălticeni reprezintă o necesitate pentru cetăţeni, social-democraţii nu fac nimic pentru a începe o astfel de investiţie. Bogdan Gheorghiu a spus că în momentul de faţă a devenit clar pentru toţi sucevenii că din Programul de Guvernare al PSD s-a ales praful. „Am intrat în al treilea an de guvernare şi rezultatele pentru judeţul Suceava sunt zero. Guvernul PSD nu are buget pe 2019, Autostrada A8 Iaşi – Târgu Mureş este sabotată total, iar Centura Sucevei este puternic... citeste mai mult