Bogdan Bumbuk, premiat

„Legat de bugetul din acest an, am reuşit să avem alocată o sumă cu 600% mai mare decât anul trecut. Am demarat deja o serie de proiecte, precum extinderea Delfinariului Constanţa, care, de anul viitor va arăta mai bine datorită investiţiilor...

Adevarul, 21 Februarie 2019