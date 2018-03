Bocasoft si Clico Romania colaboreaza pentru servicii de consultanta si training in domeniul GDPR

Datele cu caracter personal sunt apreciate ca cea mai valoroasa resursa din lume si, pe cale de consecinta, valoarea acestora le face vulnerabile la furt sau abuz. Importanta acestor noi reglementari sunt constientizate in ziua de astazi, mai mult ca oricand, dupa declansarea scandalului Cambridge Analytica si Facebook, care vine ca un exemplu de incalcare grava a respectarii protectiei datelor personale.

“Recomand companiilor sa urmareasca indicatiile oferite de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, in calitate de autoritate publica centrala autonoma cu competenta generala in domeniul protectiei datelor personale... citeste mai mult

