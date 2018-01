Boc: "Nu am renunțat la nimic din investițiile pe 2018". Totuși, un pod are de suferit

Primarul Clujului susține, la Realitatea FM Cluj, că nu s-a renunțat la nicio investiție pe anul acesta.

"Nu am renunțat la nicio investiție pe 2018, am decis doar să diminuăm unele alocări și să gradăm alte investiții multianuale. Adică dacă ne gândeam să terminăm în doi ani, îl vom întinde pe patru ani. Subliniez că am decis că nu majorăm impozitele și taxele locale în 2018. În plus, dorim să menținem principalele alocări financiare pentru educație, sănătate, sport, ONG-uri, instituții religioase. Toate acestea ne reprezintă în Cluj, sunt bunuri extraordinare... citeste mai mult