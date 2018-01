Fostul premier Emil Boc a declarat, miercuri, la ieşirea de la DIICOT, că profesorul Mihai Lucan nu i-a cerut niciodată ajutorul în dosarul în care este cercetat, precizând că a avut două intervenţii la clinica particulară a medicului, pe care le-a achitat.

Totodată, el a spus, referindu-se la denunţătorul din acest dosar, deputatul USR Emanuel Ungureanu, că ''nu va lăsa lucrurile să scape de sub control'', punctând că nu a dat în judecată pe nimeni până acum.

''Nu am primit informaţii despre ilegalităţi la Institutul de Transplant. Ce se întâmplă acolo nu este treaba primarului, ci a organelor de anchetă. (...) Am avut o intervenţie de... citeste mai mult

