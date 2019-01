Boboteaza, cum este cunoscută sărbătoarea Botezului Domnului, este prăznuită an de an la 6 ianuarie şi, alături de celebrarea Sfântului Ioan pe 7 ianuarie, reprezintă sfârşitul sărbătorilor de iarnă.

Boboteaza are o importanţă deosebită atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pentru catolici. Astfel, bisericile sătmărene au primit în această duminică sute de mii de credincioşi care au venit să îşi înalţe rugăciunile Domnului, să asiste la Sfinţirea cea Mare a apei, dar şi să ducă acasă agheasma menită să îi ajute în momentele dificile de pe parcusul... citeste mai mult