BOBOTEAZĂ 2019. Sarbatoarea Botezului Domnului, numita si Epifania sau Teofania, este praznuita pe 6 ianuarie. Este ziua in care Hristos primeste botezul in raul Iordan de la Sfantul Ioan Botezatorul. Se numeste Epifania pentru ca este momentul in care Hristos S-a aratat poporului, iar Teofanie, pentru ca la Botezul Sau S-au aratat si celelalte doua Persoane ale Sfintei Treimi: Tatal martursind ca Hristos este Fiul Sau vesnic si Duhul, in chip de porumbel, adeverind cuvintele Tatalui. Asadar, la... citeste mai mult

