Nea vasile, sa stii ca daca ai o meserie liberala nu esti si liberal. Bine, cei care te cunosc, stiu ca nu esti. De cand te stii, ai fost in aripa “liberala” a PSD, ce dracu’, ca doar in Dumnezeu nu ai incredere, chiar daca ai fost in tot felul de comitete si comitii bisericesti.

Ce-mi place, ca esti jucator, ca nu te-ncurci cu toate culorile. Rosu peste tot e deviza ta!

Dupa ce i-ai dat cu magiun pe clanta lu’ Carligea, care poate asa a invatat ca nu numai ca trebuie sa dai ci si cui sa dai, acum te pregatesti sa ni-l servesti pe Marean din nou primar! Hai, ca s-au rezolvat toate,... citeste mai mult