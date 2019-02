Cântăreţul şi compozitorul american Bob Dylan şi fostul solist de la Led Zeppelin, Robert Plant, vor cânta în luna iulie la Festivalul de muzică de la Roskilde din Danemarca, au informat joi organizatorii, citaţi de dpa.

Dylan, cunoscut pentru albume influente precum "Highway 61 Revisited" şi hit-uri ca "The Times They Are A-Changin' ","Blowin' in the Wind" şi "Mr Tambourine Man", va concerta pe data de 3 iulie.

Artistul, în vârstă de 77 de ani, nu a mai cântat pe scena principală a festivalului din 2006.

Plant,... citeste mai mult