Kevin Prince Boateng ar putea da lecţii de viaţă jucătorilor de fotbal tineri. Mijlocaşul în vârstă de 31 de ani, venit împrumut în această iarnă de la Sassuolo la Barcelona, a vorbit despre cine era în tinereţe "eram nebun, aveam bani şi eram şeful cartierului" şi a mărturisit că are gânduri mari la echipa blaugrana.

"Am schimbat multe echipe, iar acum, la finalul carierei, am oportunitatea să joc la Barcelona. Să joc la acest club este cel mai emoţionant lucru care ţi se poate în cariera de fotbalist. Toţi copiii visează să ajungă la Barca la un... citeste mai mult

