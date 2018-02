Boala teribila care poate ramane nediagnosticata si 30 de ani! Poti sa traiesti cu ea fara sa stii

Exista o boala care poate ramane ascunsa in organismul uman si 30 de ani pana a fi descoperita, fiind asociata cel mai des cu oboseala.

Este vorba despre hepatita.

Virusul hepatitei C se transmite prin sange infectat sau prin echipament medical nesterilizat. Acesta foloseste celulele ficatului pentru a se inmulti, insa in fazele incipiente ficatul poate lupta cu boala. Care sunt simptomele vezi AICI.



