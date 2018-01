Ce oase afecteaza osteoporoza?

Aceasta boala afecteaza toate oasele corpului uman, insa cu precadere oasele soldurilor, ale incheieturilor si ale coloanei vertebrale. Aceste oase ajung sa se deformeze daca persoana sufera de aceasta boala. Osteoporoza la coloana vertebrala poate cauza o multime de probleme grave in randul femeilor, scrie bzi.ro.

O astfel de fractura de poate efectua in urma unor activitati pe care le facem zi de zi. De exemplu, urcatul scarilor sau ridicatul obiectelor grele. Osteoporoza este o boala care desi se intalneste mai mult in randul femeilor, barbatii o pot avea si ei.

Iata are sunt simptomele acestei boli:

- de cele mai multe... citeste mai mult

ieri, 16:23 in Sanatate, Vizualizari: 52 , Sursa: Realitatea in