Alarmant este si faptul ca riscurile sunt adesea subestimate in cazul femeilor. Ba chiar uneori infarctul trece neobservat pe motiv ca ar fi un simplu „atac de panica”. Simptomele sunt usor de confundat la femei, comparativ cu barbatii, unde durerea puternica in piept este semnul tipic de infarct.

„Infarctul de miocard la femei sub 50 de ani s-a triplat in ultimii 15 ani”, declara prof. Claire Mounier, presedintele Federatiei Franceze de Cardiologie, citata de 20minutes.fr.

In urma cu 10-15 ani, bolile cardiovasculare erau apanajul femeilor de peste 65 de ani. Ele devin acum o amenintare la varste tinere din... citeste mai mult

ieri, 17:32 in Sanatate, Vizualizari: 96 , Sursa: Realitatea in