Un fenomen in plina ascensiune si in Romania, "mersul la sala" vine si cu anumite pericole, avertizeaza doctorii.

O initiativa laudabila, sportul practicat in salile de forta ajuta la pastrarea unui corp sanatos. Exista, insa, cazuri mai putin fericite, care vin cu depresie, abuz de substante ilegale si chiar tendinte suicidale, scrie sport.ro.

Doctorii spun ca bigorexia a ajuns sa afecteze unul din zece barbati in tarile dezvoltate, una dintre acestea fiind Marea Britanie.

acum 48 min. in Actualitate