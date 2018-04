BNR: Romania este cel mai expus stat, in cazul unei crize economice internationale Banca Nationala a Romaniei trage un putenic semnal de alarma, afirmand faptul ca tara noastra este extrem de vulnerabila, in contextul in care s-ar declansa o noua criza economica mondiala.

Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, a fost prezent miercuri intr-o conferinta organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, unde si-a expus ingrijorarea cu privire la situatia economica a Romaniei. Potrivit lui Valentin Lazea, dupa Brexit, Romania este cea mai vulnerabila tara europeana in... citeste mai mult