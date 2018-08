BNR revizuieste in scadere prognozele de inflatie si de crestere economica Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a prezentat, astazi, Raportul asupra inflatiei. Cu acest prilej, el a anuntat ca Banca Nationala a Romaniei a revizuit de la 3,6%, la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an.

De asemenea, pentru finalul anului viitor, BNR anticipeaza o rata a inflatiei de 2,7%, in scadere cu 0,3%, fata de prognoza anterioara. BNR se asteapta la o temperare a indicatorului, pe fondul reducerii semnificative a contributiei... citeste mai mult