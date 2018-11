Criza din Ucraina pune bete in roate bricolajului: Piata DIY din regiune a scazut cu 10% in 2014. Dedeman, din nou in topul retailerilor. Potrivit PMR, vanzarile din Rusia au generat aproximativ 50% din totalul pietei din regiune, urmate de cele din...

Adevarul, 27 Februarie 2015