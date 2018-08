BNR onoreaza personalitatea lui Emil Racovita cu o emisiune numismatica De astazi, Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din argint, cu tema 150 de ani de la nasterea lui Emil Racovita.

Valoarea nominala a monedei este de 10 lei. Moneda este rotunda, cu diametrul de 37 de milimetri si greutatea de 31,103 de grame.

Aversul monedei reda o compozitie care cuprinde, in prim-plan, o imagine de epoca din timpul... citeste mai mult