BNR nu sugruma creditarea, dar pregateste noi reguli pentru limitarea gradului de indatorare In cadrul conferintei de presa in care a prezentat Raportul asupra inflatiei - august 2018, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus ca, in septembrie, ar putea fi gata noile norme de limitare a gradului de indatorare a populatiei.

Cu toate acestea, potrivit sefului BNR, "sub nicio forma, nu vrem sa sugrumam cresterea creditului si nici cresterea economica. Sub nicio forma!".