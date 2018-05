BNR dedica o moneda din aur incheierii Primului Razboi Mondial Banca Nationala a Romaniei lanseaza, astazi, in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.

Moneda are valoarea nominala de 100 de lei, este rotunda, cu diametrul de 21 de milimetri si cantareste 6,452 grame. Aversul monedei prezinta Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial, de pe Varful Caraiman, inscriptia in arc de cerc ROMANIA, valoarea nominala, stema Romaniei si anul de emisiune.

Reversul monedei reda scena intrarii in Bucuresti a regelui Ferdinand I... citeste mai mult