În luna mai, BNR a revizuit în creştere, de la 3,5% la 3,6%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an pentru finalul acestui an şi a estimat un nivel de 3%, în scădere de la 3,1%, pentru decembrie 2019.

Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a scăzut uşor în luna iunie, la 5,40%, de la 5,41% în mai, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,82% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Dezechilibrele comerciale, în contextul unui excedent de cerere şi a... citeste mai mult