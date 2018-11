Totodată, BNR a decis menţinerea la 1,50% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit şi la 3,50% pe an a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard).

De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În şedintele din 3 octombrie, 6 august şi 4 iulie, BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an.

În 7 mai, BNR a decis creşterea ratei dobânzii... citeste mai mult