BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara la 2%

BNR a majorat luni, in prima sedinta a Comitetului de politica monetara din acest an, rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu asteptarile majoritatii economistilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administratie au votat recomandarile celor 10 membri ai Comitetului de politica monetara de a urca dobanda cheie la 2% pe fondul cresterii peste asteptari a inflatiei.

De asemenea, decizia de luni a BNR mai include:

Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an de la 0,75 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,00 la sută... citeste mai mult